"موانئ": إضافة خدمة الشحن CRX إلى ميناء جدة الإسلامي

أدرجت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) شركة (Zhonggu Logistics) خدمة الشحن الملاحية الجديدة (CRX) إلى ميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز تنافسية موانئ المملكة إقليميًا وعالميًا، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ نينغبو، ونانشا في الصين، وعدن في اليمن، والسخنة في مصر، والعقبة في الأردن، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,500 حاوية قياسية.
ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر بفضل موقعه الإستراتيجي، واحتوائه على (62) رصيفًا متعددة الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.