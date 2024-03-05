السيارات الكلاسيكية في "جادة الإبل" بحائل.. رحلة تاريخية عبر 120 عامًا

من جهته ذكر مشرف لجنة التحكيم نواف بن محمد الكردي، أن هناك معايير فنية عالميّة لكل فئة من فئات السيارات المشاركة في المسابقة، وتشمل: الجسم الخارجي للسيّارة ويشمل مجموعة من الأمور التي يتم التحقق منها، إضافة لتصميمها الداخليّ، وجودة المحرّك، وما يتعلق بالسلامة من إطارات ومرايا وأضواء وغيرها. وتأتي هذه الفعاليّة ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات التي شهدها مهرجان جادة الإبل في حائل عام ٢٠٢٤.