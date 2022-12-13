"الصناعة" تنفّذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال نوفمبر الماضي

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 382 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و336 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و279 في المنطقة الشرقية؛ فيما نفّذت 81 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 59 زيارة في منطقة عسير، و47 في منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى 45 زيارة على مصانع منطقة جازان، و34 زيارة في منطقة نجران، و17 زيارة على المصانع في منطقة الجوف، إضافة إلى 16 زيارة في منطقة حائل، و14 في منطقة تبوك؛ فيما نفّذت 6 زيارات في منطقة الباحة وزيارتين في منطقة الحدود الشمالية.