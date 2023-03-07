"الثقافة" تستعرض بملتقى "بيبان 23" دعم الفرص الاستثمارية في القطاع

كما تتضمّن مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى "بيبان 23"، تسليط الضوء على أهدافها وجهودها في تمكين رواد الأعمال بالقطاع الخاص والقطاع الثالث في القطاع الثقافي، وتحفيزهم على الاستثمار في القطاع الثقافي، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية بالقطاع على المستثمرين، واستقطاب الأفكار الثقافية الإبداعية، ودعمها، إضافة لعرض مبادرات الهيئات والكيانات الثقافية، وأبرز مشاريعها في تنمية وتطوير القطاعات الثقافية المختلفة.