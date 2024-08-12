"المرور": ضبط 1163 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات فجاءت كالتالي: المدينة المنوّرة 76، ثم العاصمة المقدّسة 49 مخالفة، وعسير 37، ثم جازان 28، والشرقية 22 مخالفة، وحائل 18 مخالفة، و15 مخالفة في نجران، وبلغت في الحدود الشمالية 9، والقريات 5 مخالفات، وتبوك 3 مخالفات، والباحة بلا مخالفات.