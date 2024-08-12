"المرور": ضبط 1163 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1163 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من الأحد الموافق 4 أغسطس حتى السبت 10 أغسطس.
جاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 684 مخالفة، تليها الرياض 103 مخالفات، ثم الطائف 91.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات فجاءت كالتالي: المدينة المنوّرة 76، ثم العاصمة المقدّسة 49 مخالفة، وعسير 37، ثم جازان 28، والشرقية 22 مخالفة، وحائل 18 مخالفة، و15 مخالفة في نجران، وبلغت في الحدود الشمالية 9، والقريات 5 مخالفات، وتبوك 3 مخالفات، والباحة بلا مخالفات.
وأهابت الإدارة بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.