أحب "الدويلع".. حفيد المسؤول عن إبل "المؤسس" يروي علاقة الملك عبدالعزيز بحلاله

وتابع: نزل الملك عبدالعزيز في كمعة الفاو في أول طلعة الصمان وهي مكان على طريق الرياض- الشرقية؛ حيث ربع فيها لمدة شهر وكان له فيه "ذود"؛ حيث أطلق العرب على مجموعات الإبل مسميات مختلفة تبين أعدادها من القلة إلى الكثرة ومنها الذود ويتكون من 3 إلى 10 متون وهي خاصة بالملك، ومحبب عنده اسمها العلي وهي من العلو، وفيها ناقة يحبها اسمها الدويلع (كناية عن الدلع)، حين يناديها الملك -رحمه الله- باسمها تأتي إليه.