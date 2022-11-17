نادي الشباب‬⁩ يوقع اتفاقية تأسيس صندوق ⁧‫''بلوم الشباب سيتي‬⁩''

كسابقة تاريخية على مستوى الأندية، وقعت إدارة نادي الشباب عند الواحدة من ظهر اليوم الخميس، اتفاقية تأسيس صندوق ''بلوم الشباب سيتي''، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست المهندس عبدالله الرشود والرئيس التنفيذي لشركة بندر العقارية الأستاذ بندر الغامدي، وذلك لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية لنادي الشباب الذي يتضمن عدة مرافق رياضية متكاملة، تتمثل في ملاعب للتدريبات لجميع الألعاب وملاعب لإقامة المباريات للفئات السنية، وملعب خاص لفريق الشباب النسائي لكرة القدم، كذلك يتضمن المشروع صالات رياضية، وحوض سباحة أولمبي ومعسكرات لكافة فرق النادي، بالإضافة إلى أكاديميات متخصصة للرياضات المختلفة ونادٍ اجتماعي وأسواق تجارية، ومن المتوقع أن يكون المشروع رافدًا استثمارياً كبيرًا للنادي ومشروعًا رائدًا يعد أسبقية تاريخية على مستوى الأندية في المنطقة.