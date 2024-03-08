المتسابقات في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن: القيادة وفّرت لنا كل الإمكانات والسبل لراحة المشاركين والمشاركات

وقالت المتسابقة هيا بنت عبدالرحمن الرشيد؛ من منطقة الرياض: "أنعم الله علينا بالمشاركة في هذه المسابقة القرآنية التي يرعاها قائد بلادنا -حفظه الله- مشيرةً إلى أن المملكة تحمل راية العناية بالقرآن الكريم وتعليمه، ويظهر ذلك جلياً في إقامتها مثل هذه المسابقات القرآنية التي تحفّز أبناء وبنات الوطن على حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم، سائلةً الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على جهودها في خدمة القرآن الكريم وأهله، ودعمها غير المحدود لحفظة كتاب الله الكريم على مر السنين.