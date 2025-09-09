بعد 3 عقود من العطاء.. "زيتوني" يترجّل عن متحدث أمانة العاصمة المقدسة

وكان "زيتوني" قد التحق بالأمانة في عام 1417هـ، وبدأ مشواره في إدارة العلاقات العامة، ثم عمل محررًا في مجلة الأمانة، وتدرّج بعدها في عدد من المهام؛ منها أخصائي إعلامي، ثم مدير الإعلام والنشر لأكثر من ثماني سنوات، ورئيس تحرير المجلة، حتى توليه منصب المدير العام ومستشارًا إعلاميًا، إلى جانب مهامه كمتحدث رسمي.