بعد 3 عقود من العطاء.. "زيتوني" يترجّل عن متحدث أمانة العاصمة المقدسة

بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ودّعت أمانة العاصمة المقدسة صوتها الإعلامي، الأستاذ أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي للأمانة، الذي أعلن تقاعده بعد رحلة طويلة حافلة بالإنجازات في خدمة الإعلام البلدي والتواصل المؤسسي.
وكان "زيتوني" قد التحق بالأمانة في عام 1417هـ، وبدأ مشواره في إدارة العلاقات العامة، ثم عمل محررًا في مجلة الأمانة، وتدرّج بعدها في عدد من المهام؛ منها أخصائي إعلامي، ثم مدير الإعلام والنشر لأكثر من ثماني سنوات، ورئيس تحرير المجلة، حتى توليه منصب المدير العام ومستشارًا إعلاميًا، إلى جانب مهامه كمتحدث رسمي.
وخلال مسيرته، أسهم في إعداد السياسات الإعلامية وتعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، وترسيخ مبدأ الشفافية والثقة مع الجمهور. وقال في ختام مسيرته: "كان هدفي أن تكون أمانة العاصمة المقدسة حاضرة إعلاميًا بما يليق بمكانتها في أطهر بقاع الأرض."
ووجّه "زيتوني" شكره لزملائه في الأمانة، قائلاً: "أشكر جميع من عملت معهم، وأسأل الله أن يتقبل مني ما قدمت ويجعله خالصًا لوجهه الكريم."