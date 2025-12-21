أمانة المدينة المنورة تعلن عن تقدم متسارع في أعمال جسر الصافية بنسبة 56٪

وبيّنت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية والفرعية، وتقليل نقاط الاختناق المروري، بما ينسجم مع خطط التطوير الشاملة للمدينة المنورة. وأشارت إلى أن المشروع يشمل تنفيذ جسر جنوبي بطول يقارب 1000 متر، وبعرض يتراوح بين 26.20 و38.50 مترًا، وبعدد 3 إلى 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بما يتيح حركة مرنة وآمنة للمركبات، ويخدم الحركة القادمة إلى المنطقة المركزية والمغادرة منها، إضافة إلى ربط المداخل والمخارج الفرعية للجسر بكفاءة عالية.