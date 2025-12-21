أمانة المدينة المنورة تعلن عن تقدم متسارع في أعمال جسر الصافية بنسبة 56٪

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال مشروع الجسر الجنوبي لطريق الملك فيصل (الدائري الأول) «جسر الصافية»، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 56٪، مؤكدةً أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المعتمد وبوتيرة تنفيذ متسارعة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل المشروع.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي تستهدف تطوير الطريق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحاور الرئيسية المحيطة بالمنطقة المركزية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل الوصول من وإلى المسجد النبوي الشريف.
وبيّنت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية والفرعية، وتقليل نقاط الاختناق المروري، بما ينسجم مع خطط التطوير الشاملة للمدينة المنورة. وأشارت إلى أن المشروع يشمل تنفيذ جسر جنوبي بطول يقارب 1000 متر، وبعرض يتراوح بين 26.20 و38.50 مترًا، وبعدد 3 إلى 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بما يتيح حركة مرنة وآمنة للمركبات، ويخدم الحركة القادمة إلى المنطقة المركزية والمغادرة منها، إضافة إلى ربط المداخل والمخارج الفرعية للجسر بكفاءة عالية.
وأفادت الأمانة أن تنفيذ الجسر اعتمد على نظام البلاطات الصندوقية مسبقة الإجهاد كحل إنشائي متقدم، لما يتميز به من كفاءة إنشائية عالية وقدرة على تحمل الأحمال المرورية، بما يضمن استدامة المشروع وجودة تنفيذه على المدى الطويل.
وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة، وتعزيز الجاهزية لخدمة زوار وسكان المدينة المنورة.