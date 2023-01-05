شاهد "مدرار" تحرك "شيخ الأودية" ناحية عنيزة.. و"النويصر": سيره منتظر!

وتابع: "هذه السنة نهض الوادي مجددًا بفضل من الله ثم بالأمطار المستمرة الأيام القليلة الماضية، ووصل إلى عنيزة مروراً بالرس، وبين البدائع، ورياض الخبراء كأكبر بقعة له، أو كما يسمونه مبيت وادي الرمة وهي أكبر مساحة وتجمع لمياه الوادي" ، مشيرًا إلى أن هذه البقعة واقعة ما بين رياض الخبراء والخبراء والبدائع، وننتظر سير الوادي بحول الله بالحالة المنتظرة الأسبوع القادم".