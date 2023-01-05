شاهد "مدرار" تحرك "شيخ الأودية" ناحية عنيزة.. و"النويصر": سيره منتظر!

حرّكت حالة مدرار التي شهدتها القصيم، وادي الرمة؛ شيخ الأودية وأحد أكبر التجمعات المائية بالجزيرة العربية التي تردفها وتغذيها أودية وشعاب متفرقة، حتى وصل لعنيزة صباح اليوم، وهو المعروف بطول خط سيره وعرضه وتربعه على مساحة شاسعة.
وقال المهتم بالمناخ "ناصر النويصر" والذي رصد جريانه بالصور: "شهد عام ١٤٢٩هـ جريان وادي الرمة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة القصيم وقتها، وبعدها جرى الوادي عام ١٤٤٠هـ ووصل حينها لشرق بريدة وتعذر استمرار جريانه".
وتابع: "هذه السنة نهض الوادي مجددًا بفضل من الله ثم بالأمطار المستمرة الأيام القليلة الماضية، ووصل إلى عنيزة مروراً بالرس، وبين البدائع، ورياض الخبراء كأكبر بقعة له، أو كما يسمونه مبيت وادي الرمة وهي أكبر مساحة وتجمع لمياه الوادي" ، مشيرًا إلى أن هذه البقعة واقعة ما بين رياض الخبراء والخبراء والبدائع، وننتظر سير الوادي بحول الله بالحالة المنتظرة الأسبوع القادم".