"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وأتربة مثارة على الأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد عفيف أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.