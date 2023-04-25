"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل وتبوك والشمالية والشرقية والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع سيول وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل حتى الساعة الثالثة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة نيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس، وتستمر الحالة على الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وأتربة مثارة على الأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد عفيف أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ للرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.