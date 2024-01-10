إنهاء المرحلة الأولى لإعادة تأهيل أكثر من 1800 موقع متدهور بيئيًا

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا، بعد أن تم مسح أكثر من 1800 موقع، وينفذ المشروع على أربع مراحل لمدة 29 شهرًا، كما يهدف إلى إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا التي نتجت عن أنشطة مثل التعدين المهجور والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهل الرمال، بالإضافة إلى مخلفات الطرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة.