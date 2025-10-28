"آل شرمة": المملكة أصبحت قبلة للمستثمرين الكبار ومركزًا لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

يؤكد الكاتب الصحفي د. علي آل شرمة أن رؤية المملكة 2030 نجحت في تحويل السعودية إلى مركز جذب اقتصادي عالمي، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تسهيل القوانين الاستثمارية ومنح امتيازات واسعة للمستثمرين الأجانب.
في مقاله "رؤية 2030 تُتوج السعودية عاصمة للاستثمار عالمياً" بصحيفة "المدينة"، يشير الكاتب إلى أن المملكة تمتلك مقومات استثنائية من بنية تحتية متكاملة، وقوة شرائية كبيرة، وموقع جغرافي يربط ثلاث قارات، إضافة إلى نعمة الأمن والاستقرار التي تجعل رجال الأعمال يشعرون بالثقة والأمان على أموالهم واستثماراتهم.
ويبرز آل شرمة أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت دورته التاسعة في الرياض، أصبح من أهم الملتقيات الاقتصادية العالمية بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة، ورؤساء حكومات ووزراء ومستثمرين يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 100 تريليون دولار. وتؤكد الصفقات التي تُعقد خلال المؤتمر، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل والتقنية، أن السعودية باتت مركزًا للحوار الاقتصادي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتولي الدورة الحالية اهتمامًا خاصًا بـرفع كفاءة الشباب السعودي عبر ورش وجلسات تفاعلية مع كبار القادة الاقتصاديين، ما يعزز قدراتهم التنافسية ويعمّق خبراتهم.
يختتم الكاتب بأن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بحكمته وواقعيته في تحقيق أهداف الرؤية قبل مواعيدها. ويؤكد أن المملكة اليوم تسير بثبات نحو أن تكون قوة اقتصادية كبرى عالميًا، وأن مستقبلها "مضمون بإذن الله بقيادةٍ تصنع المجد لا تنتظره".