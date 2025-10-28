"آل شرمة": المملكة أصبحت قبلة للمستثمرين الكبار ومركزًا لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

يختتم الكاتب بأن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بحكمته وواقعيته في تحقيق أهداف الرؤية قبل مواعيدها. ويؤكد أن المملكة اليوم تسير بثبات نحو أن تكون قوة اقتصادية كبرى عالميًا، وأن مستقبلها "مضمون بإذن الله بقيادةٍ تصنع المجد لا تنتظره".