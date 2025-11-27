شركات القطاع الخاص تشارك بصقورها للفوز بجوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر

سجلت مدينة الخبر مشاركة لشركات القطاع الخاص ضمن منافسات كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي ينظّمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري بالقرب من شاطئ نصف القمر، كما تتواصل الفعاليات المصاحبة في مركز الظهران إكسبو، خلال الفترة المسائية، وسط حضور من الصقّارين والزوار من كافة الأطياف.
وأوضح مدرب الصقور نواف المطيري أن مشاركة القطاع الخاص تعد عنصرًا داعمًا لرفع مستوى المنافسة وتعزيز جودة الإعداد داخل ميدان الملواح، الأمر الذي ينعكس على قوة الأشواط وتنوع المشاركين، مؤكدًا أن "شركة سلطان العقارية" ترى في المشاركة هذا العام فرصة لتعزيز حضورها في منافسات الكأس، إذ تنظر إلى الصقارة بوصفها هواية متجذرة تحمل قيمة ثقافية، وأن وجودها في البطولة يمثل امتدادًا لهذا الاهتمام، مبينًا أن الفريق يشارك بعدد من الصقور التي جرى تجهيزها مسبقًا، وأن مشاركتهم تتركز في فئة المحترفين بطموح لتحقيق نتائج إيجابية خلال الأشواط المقبلة.
وقال المطيري إن مشاركة الشركات في مسابقات الصقور تمثل إضافة مهمة للبطولة، مؤكدًا أن دخول القطاع الخاص يعزز من مستوى التنافس ويرفع من جودة الإعداد، على غرار ما يحدث في منافسات الهجن والخيل.
وفي سياق متصل، أوضح محلل مسابقات الملواح سعيد المري، أن دخول الشركات التجارية والفرق تحت مسمى تجاري يمنح المشاركات حضورًا أوسع وصدىً أكبر، إذ تظهر الأسماء في النقل المباشر وعلى منصات المتابعة داخل المملكة وخارجها، ما يجعل المشاركة فرصة لتعزيز العلامة التجارية واسم الفريق وفتح آفاق جديدة في السوق، مضيفًا أن تسجيل الشركات في فئتي المحترفين والنخبة يعد خطوة ذكية لما تتمتع به هذه الفئات من متابعة خليجية واسعة وزخم إعلامي كبير.
وأكد المري أن مسابقات الصقور أصبحت مساحة جاذبة للقطاع الخاص، نظرًا لتطورها التنظيمي وارتفاع مستوى المشاركين، مشيرًا إلى أن وجود أبطال قادرين على تدريب صقور الشركات وقيادتها للمنصات يوفر فرصًا استثمارية واعدة، ويزيد من فرص انتشار الأسماء التجارية في واحدة من أبرز المنافسات التي تحظى بمتابعة واسعة.
يشار إلى أن "كأس نادي الصقور السعودي 2025" تشمل 48 شوطًا لمسابقة الملواح بإجمالي جوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، إضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة الثقافية والتعليمية التي تستهدف مختلف فئات الزوار وتعرّفهم على منافسات الصقور وأساليب تدريبها.