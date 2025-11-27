شركات القطاع الخاص تشارك بصقورها للفوز بجوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر

وأوضح مدرب الصقور نواف المطيري أن مشاركة القطاع الخاص تعد عنصرًا داعمًا لرفع مستوى المنافسة وتعزيز جودة الإعداد داخل ميدان الملواح، الأمر الذي ينعكس على قوة الأشواط وتنوع المشاركين، مؤكدًا أن "شركة سلطان العقارية" ترى في المشاركة هذا العام فرصة لتعزيز حضورها في منافسات الكأس، إذ تنظر إلى الصقارة بوصفها هواية متجذرة تحمل قيمة ثقافية، وأن وجودها في البطولة يمثل امتدادًا لهذا الاهتمام، مبينًا أن الفريق يشارك بعدد من الصقور التي جرى تجهيزها مسبقًا، وأن مشاركتهم تتركز في فئة المحترفين بطموح لتحقيق نتائج إيجابية خلال الأشواط المقبلة.