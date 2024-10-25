"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج 14 ألف قرص محظور بعسير و3 كجم "شبو" بالرياض

نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عمليتين أمنيتين في منطقتي عسير والرياض أسفرتا عن منع ترويج 14 ألف قرص محظور و3 كجم شبو.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (13,990) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما (3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.