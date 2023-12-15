"كيف تحكي قصة لطفلك" تجذب زوار معرض جدة للكتاب

وبيّن غنام أن هناك خطوة مهمة تسبق قراءة القصة للطفل تتجلّى في الاطلاع المسبق على القصة وقراءتها بتمعن وتركيز؛ حتى يكون القارئ مستعدًا لأي سؤال يواجهه من طفله، مضيفًا: "أثناء قراءتي القصة لطفلي يجب أن أراعي خطوات عدة، بداية بحكايتها بذات اللغة المكتوبة، فصحى أم عامية، ويفضل أن أحضر مجسمًا أو دمية للشخصيات التي تحويها القصة، ومحاولة تجسيد الشخصيات والمشاعر، وأن أعطي كل حالة ما يناسبها من التلوين الصوتي".