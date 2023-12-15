"كيف تحكي قصة لطفلك" تجذب زوار معرض جدة للكتاب

قدم الكاتب توفيق غنام، اليوم (الجمعة)، ورشة عمل بعنوان "كيف تحكي قصة لطفلك"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023، فيما حظيت بحضور ملفت من كُتاب قصص الأطفال والمهتمين بقراءتها.
واستعرض غنام، في بداية الورشة، مراحل الطفولة وسماتها، إضافة إلى الخطوات التي تسبق حكاية القصة للطفل، والخطوات التي ينبغي العمل بها أثناء الحكاية، وكيف تصبح راويًا ناجحًا لطفلك.
وزوّد غنام الحضور بنبذة موسعة عن كل ما يناسب المراحل العمرية من قصص، وما الذي يستوجب أن تشتمل عليه القصة في كل مرحلة، سواء عدد الكلمات أو حالتها وحجمها.
وبيّن غنام أن هناك خطوة مهمة تسبق قراءة القصة للطفل تتجلّى في الاطلاع المسبق على القصة وقراءتها بتمعن وتركيز؛ حتى يكون القارئ مستعدًا لأي سؤال يواجهه من طفله، مضيفًا: "أثناء قراءتي القصة لطفلي يجب أن أراعي خطوات عدة، بداية بحكايتها بذات اللغة المكتوبة، فصحى أم عامية، ويفضل أن أحضر مجسمًا أو دمية للشخصيات التي تحويها القصة، ومحاولة تجسيد الشخصيات والمشاعر، وأن أعطي كل حالة ما يناسبها من التلوين الصوتي".
وأوصى غنام بضرورة وضع مواضع للتوقف، مع وجوب التمهيد للنهاية كخفض الصوت مثلًا، وعدم بتر القصة، وإكمالها مهما كلف الأمر، مشددًا على عدم التسرع أثناء القراءة للطفل، مع وجوب الاستمتاع بالقصة وتسليط الضوء على المشاعر، موضحًا مدة التركيز لدى كل مرحلة من مراحل الطفولة.
وفي ختام الورشة، استعرض غنام مع الحضور نماذج من قصص الأطفال، حيث انصب الاختيار على قصة الأرنب والبئر، التي تفاعل الحضور مع قراءتها.
يُذكر أن معرض جدة للكتاب 2023م، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، تحت شعار "مرافئ الثقافة" بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر موزعة على 400 جناح، سيسدل الستار على فعالياته غدًا السبت 16 ديسمبر، وسط إقبال كثيف من الزوار والمهتمين.