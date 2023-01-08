محلية ودولية... حزمة إنجازات لهيئة محمية الملك عبدالعزيز في 2022... هذه تفاصيلها

ورفعت الهيئة الملوثات والمخلفات الضارة عبر حملتها للنظافة الشاملة "لتتنفس" التي نفذتها بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، والتي بلغت أكثر من 17 مليون كجم من المخلفات توزعت ما بين ثلاثة ملايين كجم من البلاستيك، و618 ألف كجم من المطاط، و36 ألف كجم من الحديد، و81 ألف كجم من الخشب، و13,5 مليون كجم من المخلفات العامة، ويأتي ذلك للإسهام في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية.