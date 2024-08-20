قصة منصة وطنية تحقق الأحلام.. كيف تستفيد المملكة والباحثون عن وظائف من "جدارات"؟

وينعكس هذا المسار التصاعدي في تحسن التصنيف العام للمملكة العربية السعودية في الكتاب السنوي، حيث ارتفعت من المرتبة 24 في عام 2022 إلى المرتبة 17 في عام 2023 والمرتبة 16 في عام 2024. القطاع الخاص لم يكن بعيدًا عن ذلك النمو، فشهد زيادة كبيرة في العمالة السعودية، حيث انضم أكثر من 34600 مواطن سعودي إلى القطاع خلال الشهر الماضي وحده، ما يزيد على ضعف العدد المسجل في يونيو.