ساعة HUAWEI WATCH Ultimate تقدّم الإصدار الأخضر الجديد

تقدم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate لونًا جديدًا إلى المجموعة الحالية من الأزرق والأسود – وهو الأخضر. يأتي الإصدار الأخضر مع إطار سيراميكي حصري جديد بتقنية النانو ثنائي اللون، والذي يُظهر تقنيات معالجة السيراميك المتقدمة. تستمر الساعة في استخدام مواد فاخرة مثل المعدن السائل القائم على الزركونيوم، وهو الأول من نوعه في الساعات الذكية، بالإضافة إلى زجاج الياقوت، مما يضمن المتانة والفخامة.