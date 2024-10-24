ساعة HUAWEI WATCH Ultimate تقدّم الإصدار الأخضر الجديد

قدمت هواوي ميزات الجولف المتقدمة الجديدة ووضع الرحلات المحسّن في ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، إلى جانب إصدار أخضر جديد. منذ إطلاقها العام الماضي، وضعت HUAWEI WATCH Ultimateمعيارًا جديدًا للابتكار والتنوع، وجذبت عشاق المغامرات الشجعان. بفضل ميزاتها المتقدمة وتصميمها القوي، تشجع المستخدمين على تجاوز الحدود واستكشاف آفاق جديدة.
تأتي HUAWEI WATCH Ultimateبابتكارات رائدة من خلال الاستخدام المبتكر لمادة معدنية سائلة قائمة على الزركونيوم في هيكل الساعة، وفقًا لمعيار ISO 22810:2010 ومع شهادة EN13319الخاصة بمعدات الغوص، مما يدعم الغوص بعمق يصل إلى 100 متر، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.
هذا العام، تقدم هواوي تحديثات جديدة لتعزيز جاذبية هذه الساعة الذكية من خلال اللون الأخضر الجديد، بالإضافة إلى ميزات وضع ملعب الجولف المتقدم ووضع الرحلات المحسّن.
ساعة HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition متاحة الآن للشراء من خلال متجر هواوي الإلكتروني وبعض الموزعين المعتمدين ابتداءً من 2799 ريال. لتوفير تجربة خالية من القلق، تقدم هواوي خدمة HUAWEI Care+التي يمكن شراؤها مع الساعة الجديدة.
تقدم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate لونًا جديدًا إلى المجموعة الحالية من الأزرق والأسود – وهو الأخضر. يأتي الإصدار الأخضر مع إطار سيراميكي حصري جديد بتقنية النانو ثنائي اللون، والذي يُظهر تقنيات معالجة السيراميك المتقدمة. تستمر الساعة في استخدام مواد فاخرة مثل المعدن السائل القائم على الزركونيوم، وهو الأول من نوعه في الساعات الذكية، بالإضافة إلى زجاج الياقوت، مما يضمن المتانة والفخامة.
تقدم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate مجموعة متنوعة من الأحزمة، مع تقديم اللون الأخضر الجديد بحزام مدمج ثنائي اللون منسوج، إلى جانب خيارات التيتانيوم الفاخرة. التحديث الجديد يقدم أيضًا 5 واجهات ساعة مسبقة الإعداد، بما في ذلك 3 واجهات مستوحاة من رياضة الجولف.
يأتي التحديث الجديد المحسّن لميزات الجولف بوضع Golf Course Mode المتقدم من هواوي لأول مرة مع خرائط ملاعب جولف عالمية على معصم المستخدمين. يوفر هذا التحديث خرائط لأكثر من 15,000 ملعب جولف حول العالم. كما يأتي مع تأثير ثلاثي الأبعاد جديد ومحسّن يعرض صورة بانورامية واضحة للتخطيطات والعوائق والبيئة، لضمان أستعداد لاعبي الجولف جيدًا قبل كل ضربة.
كما يقدم التحديث ميزة قياس المسافات المخصصة، مما يعزز تجربة الجولف بفضل تحديد المواقع بدقة عالية. تأخذ ميزة Plays-Like في الحسبان منحدر المسار لعرض المسافات المعدلة، مما يساعد لاعبي الجولف على تحسين استراتيجياتهم. إلى جانب ذلك، توفر ميزات مثل سرعة الرياح واتجاهها، وكذلك اتجاه منحدر المنطقة الخضراء، بيانات في الوقت الفعلي لمساعدة لاعبي الجولف في اتخاذ قرارات مدروسة لكل ضربة.
يقدم التحديث أيضًا تحليلًا غنيًا للبيانات وميزات المشاركة، مثل ميزة Scorecard، مما يعزز تجربة الجولف الشاملة مع ساعة HUAWEI WATCH Ultimate.
تجمع استكشافات الهواء الطلق بين المغامرة والعناية بالصحة الشخصية، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate بميزاتها المتقدمة لمراقبة الصحة تبقيك على تواصل مع كليهما. يُحسّن التحديث الأخير وضع Expedition Mode ويقدم ميزات صحية جديدة، مما يوفر مراقبة شاملة للعلامات الحيوية لجسمك على معصمك.
من بين التحديثات الرئيسية دعم تنزيل الخرائط الكنتورية الملونة للاستخدام في وضع عدم الاتصال مع وضع الإضاءة الخافتة Dim Mode تعتبر هذه الخرائط قيمة للغاية لتحديد التضاريس، وتخطيط المسارات، وإدارة الإمدادات، حتى في المناطق النائية بدون اتصال.
كما تتيح ميزة Expedition Route Import الجديدة للمستخدمين استيراد المسارات، بما في ذلك النقاط المميزة، مباشرة من تطبيق HUAWEI Health.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث ميزات متقدمة لمراقبة الصحة لتحقيق إدارة صحية متكاملة. أضافت هواوي مساعد الصحة العاطفية إلى ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، مما يعزز دعم الصحة النفسية والعاطفية للمستخدمين.
تضع ساعة HUAWEI WATCH Ultimate معيارًا جديدًا في تكنولوجيا الساعات الذكية، حيث تجمع بين التصميم الفاخر والميزات المتقدمة والتركيز القوي على رفاهية المستخدم. بفضل عمر البطارية المذهل الذي يصل إلى 14 يومًا، تم تصميمها لتواكب نمط حياتك.
اكتشف المزيج المثالي بين التكنولوجيا والأناقة والعافية مع HUAWEI WATCH Ultimate – الرفيق الأمثل للمستكشفين العصريين.