"الخط العربي" يرسّخ الجماليات في "كتاب الرياض"

برز الجناح الكويتي "السري آرت للخط العربي والنشر والتوزيع" في معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022م، بما يوفره من أدوات وكراسات خاصة بتدريب الهواة والخطاطين المحترفين؛ لرفع وتطوير مهاراتهم في رسم الحرف العربي.
وأشاد حسين السري، المشرف على الجناح، بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة لدور النشر المشاركة في المعرض، من حيث خدمات الشحن وتوفير مساحات التخزين المناسبة للمشاركين، إضافة إلى التصميم الرائع والمساحات الكبيرة للمعرض، التي تتيح لدور النشر تقديم جميع خدماتهم بشكل نموذجي لتثري تجربة الزائر.
وكشف أن الهدف الرئيس من المشاركة يكمن في ترويج الخط العربي للجمهور، لتوضيح الجادة الصحيحة للجيل الجديد الراغب في تطوير مهارته وموهبته من خلال الدروس والكراسات التي تم تصميمها لتكون منهجاً تعليمياً من الممكن الاستفادة منه، خصوصاً إذا أُدرِجت في المناهج التعليمية.
وأضاف: نعمل من خلال إصداراتنا على دعم الهواة والمحترفين؛ لرفع مستوى موهبتهم، وتحسين جودة الخط عند الممارسين للكتابة في حياتهم اليومية، كالمدرسين والعاملين في بعض الجهات التي تستدعي الكتابة اليدوية، وذلك بتعريفهم الطريقة الصحيحة لبداية التدريبات، من خلال أكثر من 80 كراسة من إصداراتنا الخاصة.
وذكر السري أن الجناح يوفر مستلزمات الخط العربي التي يحتاجها الهواة والمحترفون، نظراً لحجم المعاناة التي يشكو منها ممارسو الخط، من شح الأدوات والأقلام الخاصة بالخط العربي وكراسات التدريب، التي تستدعي في كثير من الأحيان طلبها من الخارج.
وتابع: نعمل من خلال الدار على صناعة الأقلام الخاصة بالخط محلياً، لتزويد المكتبات والقرطاسيات بها، للإسهام في نشر ثقافة الخط العربي بين مختلف الشرائح العمرية، بعد تسهيل توفير الاحتياجات والمستلزمات التي يطلبونها.
واختتم: "وفّرنا بعض الخدمات الإلكترونية التي تساعد الخطاطين على إجراء بعض التدريبات، ويجري العمل على إنشاء تطبيق يخدم الغرض نفسه، ونطمح من خلاله إلى استفادة أكبر قدر ممكن من الراغبين في تجويد عملهم، وتطويره؛ ليكون أشبه بالمهنة التي تساعدهم على الحصول على دخل يغطي مصاريفهم الكثيرة المتمثلة في التدريب وشراء المستلزمات".