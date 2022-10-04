"الخط العربي" يرسّخ الجماليات في "كتاب الرياض"

واختتم: "وفّرنا بعض الخدمات الإلكترونية التي تساعد الخطاطين على إجراء بعض التدريبات، ويجري العمل على إنشاء تطبيق يخدم الغرض نفسه، ونطمح من خلاله إلى استفادة أكبر قدر ممكن من الراغبين في تجويد عملهم، وتطويره؛ ليكون أشبه بالمهنة التي تساعدهم على الحصول على دخل يغطي مصاريفهم الكثيرة المتمثلة في التدريب وشراء المستلزمات".