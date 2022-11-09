"خبير" تبدأ بتلقي طلبات الالتحاق ببرامجها التدريبية لطلاب الجامعات ومعهد الإدارة

تبدأ منصة "خبير" الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم، بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من الاثنين المقبل وحتى نهاية عمل يوم الخميس 7/ 5/ 1444هـ، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.
وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين، فرص التدرب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.
ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها، إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية؛ في ظل دعم القيادة لرفع مستوى الخدمات التي يقدّمها مرفق القضاء الإداري؛ بحيث يصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المعرفية والعلمية.