"خبير" تبدأ بتلقي طلبات الالتحاق ببرامجها التدريبية لطلاب الجامعات ومعهد الإدارة

وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين، فرص التدرب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.