في المجلس الأسبوعي... أمير الشرقية: المملكة تسير بثبات وتقدم نحو مستقبل مشرق

وأضاف: "في كل عام تأتي ذكرى الاحتفال بيوم مجيد في تاريخ الوطن، تلك الذكرى العزيزة التي تم خلالها توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله"، وكل من شاركوه في رحلة التأسيس، وكلي ثقة بأن حضور هذا المجلس ومن هم خارجه لهم امتداد سواء أب أو جد شارك في توحيد هذه البلاد، وبالتالي هذه الذكرى تمثل سعادة لنا جميعاً ، وهو أمر يجب ان نفخر به ونزداد فخراً مع كل عام نحتفل بها، مستذكرين أن قائد هذه الملحمة العظيمة هو الملك عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته وجزاه الله خيرًا عما قدمه لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين، فقد أمن الحاج وأمن الطرق ووحد البلاد ووحد القلوب لذلك هو فخر لنا جميعاً .