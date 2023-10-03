في المجلس الأسبوعي... أمير الشرقية: المملكة تسير بثبات وتقدم نحو مستقبل مشرق

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أن المملكة تسير بثبات وتقدم نحو مستقبل مشرق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللذان يقودان مسيرة تنمية ونهضة هذه البلاد، وما تحقق خلال هذه الفترة كثير بفضل الله ثم بفضل ما نعيشه من أمن واستقرار وتنمية تحظى بها هذه البلاد.
جاء ذلك خلال استضافته في المجلس الاسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة مدراء الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين والجهات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، وهي: أمانة المنطقة، الشرطة، الدفاع المدني، حرس الحدود، هيئة الهلال الأحمر.
وقال أمير المنطقة: "المشاريع التنموية انتشرت في كل مكان بالمملكة وأقيمت الطرق والمصانع، وتم توصيل المياه العذبة من البحار إلى وسط البلاد، إضافة إلى منجزات أخرى، ويجب أن نشعر بالفخر لما تحقق على أرض الوطن".
وأضاف: "في كل عام تأتي ذكرى الاحتفال بيوم مجيد في تاريخ الوطن، تلك الذكرى العزيزة التي تم خلالها توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله"، وكل من شاركوه في رحلة التأسيس، وكلي ثقة بأن حضور هذا المجلس ومن هم خارجه لهم امتداد سواء أب أو جد شارك في توحيد هذه البلاد، وبالتالي هذه الذكرى تمثل سعادة لنا جميعاً ، وهو أمر يجب ان نفخر به ونزداد فخراً مع كل عام نحتفل بها، مستذكرين أن قائد هذه الملحمة العظيمة هو الملك عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته وجزاه الله خيرًا عما قدمه لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين، فقد أمن الحاج وأمن الطرق ووحد البلاد ووحد القلوب لذلك هو فخر لنا جميعاً .
وفي كلمته خلال المناسبة قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: يأتي احتفال هذا العام باليوم الوطني في ظل قيادة تسعى بكل جد واجتهاد إلى تحقيق رؤية وحلم يتحقق معها المزيد من التقدم والرخاء، مشيرًا إلى أن شواهد التقدم شملت كافة المجالات، حيث تعيش المملكة نهضة تنموية متواصلة، ومنها المنطقة الشرقية التي شهدت توقيع عقود ومشاريع وبرامج جديدة لأمانة المنطقة الشرقية بلغت 120 عقدًا للبنية التحتية والصيانة والتشغيل بالإضافة إلى طرح 500 فرصة استثمارية لهذا العام 2023، كما تعمل الأمانة على طرح 5000 فرصة حتى نهاية عام 2026.
ومن جانبه أوضح مدير شرطة المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بأن الجهات الأمنية عملت على تقديم الخدمة المرورية والأمنية لكافة فعاليات اليوم الوطني لهذا العام وما صاحبها من مظاهر الابتهاج ، حيث بلغ عدد المشاركين من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لحفظ الأمن والسلامة المرورية في هذه المناسبة 1060 ضابطًا و15668 فردًا و1598 آلية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية نفذت الخطط والمهام المكلفة بها للمحافظة على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية .
حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وجمع من المواطنين.