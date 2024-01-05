العالمي يزيد الراجحي يطمح للفوز بمنصة تتويج أخرى في الذكرى العشرية له في رالي داكار

وبدون أدنى شك، فرضت الموهبة السعودية حضورها القوي على ساحة أهم رالي صحراوي على مستوى العالم حيث أظهر الشاب السعودي يزيد براعته في ظهوره الأول في رالي داكار، أدهش العالم بإصراره وكفاءته وكيفية تحكمه بسيارته في ظهوره الأول في رالي داكار. لم يستسلم هذا الشاب الطموح رغم تعرضه للتحديات عدة مرات في السنوات الماضية وعلى مصانع عديدة خلال السنوات التي تلت منها على متن سيارة ميني كوبر وركس وتويوتا هايلوكس على مدى العشر السنوات الماضية في تضاريس مختلفة في أمريكا اللاتينية إلا أن أصبح السعودي الأول الذي يحقق أفضل نتيجة له في رالي داكار على الإطلاق وذلك بصعوده منصة التتويج في عام 2022 في أعلى فئة للسيارات على متن تويوتا هايلوكس.