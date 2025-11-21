ملتقى السياحة الريفية 2025 يدعم تنمية واستثمار القطاع في حائل

وعن ما تتمتع به حائل من مقومات سياحية، أشار “الجبرين” إلى أن المنطقة تتميز بتنوع طبيعي وجغرافي ومجتمعي يجعلها من أبرز البيئات الملائمة للنشاطات الريفية على مستوى المملكة، وذلك بما تمتلكه من مزارع ونُزل واستراحات ريفية أصبحت وجهات متنامية الجذب للزوار.