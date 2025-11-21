ملتقى السياحة الريفية 2025 يدعم تنمية واستثمار القطاع في حائل

نظّمت جمعية التنمية السياحية بحائل، ولأول مرة على مستوى المنطقة، ملتقى "السياحة الريفية 2025" في منتزه الأدهم، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب والتأهيل والتطوير السياحي.
وشهد الملتقى حضورًا نوعيًا من المهتمين وأصحاب المشاريع السياحية وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية.
وأوضح ماجد ساير الجبرين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن إقامة الملتقى تأتي امتدادًا لخطط الجمعية الرامية إلى دعم السياحة الريفية باعتبارها رافدًا مهمًا للاقتصاد المحلي.
وعن ما تتمتع به حائل من مقومات سياحية، أشار “الجبرين” إلى أن المنطقة تتميز بتنوع طبيعي وجغرافي ومجتمعي يجعلها من أبرز البيئات الملائمة للنشاطات الريفية على مستوى المملكة، وذلك بما تمتلكه من مزارع ونُزل واستراحات ريفية أصبحت وجهات متنامية الجذب للزوار.
وأضاف الجبرين أن الملتقى جمع الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال والجهات الحكومية لمناقشة واقع القطاع، واستعراض التجارب المحلية والعالمية الناجحة، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الحكومية الداعمة لتطوير منظومة السياحة الريفية وتمكين فرصها الاستثمارية.
وتضمّن الملتقى ثلاث جلسات حوارية موسّعة تناولت التحديات التي تواجه القطاع وطرحت حلولًا عملية لمعالجة أبرز الملفات، كما ناقشت نماذج أعمال مبتكرة وتجارب رائدة في تطوير القرى والمزارع السياحية، بالإضافة إلى بحث الدور الحكومي في رفع كفاءة الخدمات وتوفير التدريب والتمويل والحلول الممكنة لتحسين جودة التجارب السياحية.
ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية المهتمين والرياديين وأصحاب المشاريع والباحثين عن فرص في قطاع السياحة إلى التسجيل في مسارات البرنامج والاستفادة من برامج التدريب والتمكين التي يوفرها.