"مجلس الوزراء" يشيد بمخرجات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م

أشاد مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، بمخرجات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وافتتح أعمالها نيابة عنه -حفظه الله- الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، بتنظيم من وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية خلال المدة من 3- 4 رجب 1444هـ الموافق 25- 26 يناير 2023م.
وركزت الإشادة على ما تضمنته القمة الطبية من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وهدفت قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م إلى تبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية، وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية ومناقشة التشريعات التنظيمية.
وسعت القمة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، وإكمال مسيرة المبادرات الوطنية لتعزيز المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة.