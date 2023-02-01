"مجلس الوزراء" يشيد بمخرجات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م

أشاد مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، بمخرجات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وافتتح أعمالها نيابة عنه -حفظه الله- الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، بتنظيم من وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية خلال المدة من 3- 4 رجب 1444هـ الموافق 25- 26 يناير 2023م.