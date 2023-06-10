"المسند": إعصار بيبارجوي "يترنّح" خالف التوقعات ويتجه لليابسة الباكستانية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن إعصار بيبارجوي في بحر العرب يخالف التوقعات ويتحرك باتجاه اليابس الباكستاني بدلًا من اليابس العماني.
وأضاف المسند أن الإعصار يضعف نسبيًّا ليسجل الدرجة الأولى في قوته وسرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 130 كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 155 كم في الساعة.
وتابع، يتحرّك الإعصار باتجاه الشمال حاليًّا بسرعة أفقية تقدر بنحو 9 كم في الساعة، وهو في وجهته يترنّح ولا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية، ويبعد حاليًّا عن اليابس العماني 900 كم، ويبعد عن اليابس الباكستاني 750 كم. ويبعد عن اليابس الهندي 600 كم.