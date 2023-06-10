"المسند": إعصار بيبارجوي "يترنّح" خالف التوقعات ويتجه لليابسة الباكستانية

وتابع، يتحرّك الإعصار باتجاه الشمال حاليًّا بسرعة أفقية تقدر بنحو 9 كم في الساعة، وهو في وجهته يترنّح ولا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية، ويبعد حاليًّا عن اليابس العماني 900 كم، ويبعد عن اليابس الباكستاني 750 كم. ويبعد عن اليابس الهندي 600 كم.