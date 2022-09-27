دعوة تطبيقات توصيل الطلبات إلى المبادرة بإصدار ترخيص توجيه المركبات لنقل البضائع

وأكّدت أن هذه الخطوة ستدعم مراحل التكامل بين الجهات المعنية، وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة في وسائل النقل المستخدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه يجب على المنشآت مراعاة إصدار الترخيص قبل 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022م.