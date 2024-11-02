سدود حائل تستقبل كميات كبيرة من السيول و"الري" تفعّل خُطط الطوارئ لتصريف المياه

استقبلت سدود منطقة حائل، بتاريخ 1 نوفمبر 2024م، كميات سيول كبيرة، حيث وصلت إلى سد أباعدي بمدينة حائل كمية سيول تجاوزت 55,387 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 3 أمتار، وتمّ تصريف كمية تقدر بـ 52,652 متراً مكعباً.