رئيس "الغذاء والدواء" يُدشّن دستور الأدوية السعودي على هامش ملتقى الصحة العالمي

وأكد أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقود هذا المشروع الوطني انطلاقًا من دورها المحوري في تطوير المنظومة الرقابية على الأدوية، بما يعكس مكانة المملكة ودورها الرقابي عالميًا في مجال الدواء، مشيرًا إلى أن الدستور يُسهم بشكل كبير في دعم نمو الصناعات الدوائية الوطنية، ويلعب دورًا فاعلًا في تحقيق التوافق مع الدساتير العالمية مع مراعاة الاحتياجات المحلية تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُعزز دستور الأدوية السعودي من تنافسية المصنّعين المحليين، إلى جانب كونه عامل جذب مهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية للسوق السعودية، ومُستنَدًا واضحًا لمتطلبات الجودة والاختبارات، وهو ما يُسهِّل عملية الالتزام التنظيمي ودعم برامج التوطين وبناء القدرات البشرية، إلى جانب رفع ثقة المستهلك بالمنتجات المتداولة في الأسواق، وتمكين الأدوية السعودية من المنافسة عالميًا.