شاهد.. احتفال مجمع الملك سلمان وجامعة الملك خالد بـ"العالمي للغة العربية"

وأوضح أن الجامعة لديها العديد من أقسام اللغة العربية التي تضم مختصين في جميع التخصصات الدقيقة للغة العربية وأسماء علمية متميزة ذات أهمية على خارطة الثقافة الوطنية، وعلى مستوى المشهد العربي والعالمي، ووحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي يدرس بها الآن أكثر من 400 طالب من 75 جنسية من حول العالم، بالإضافة إلى منصات إلكترونية لتعليم اللغة العربية، ووحدة للترجمة تسهم بدورها في خدمة اللغة العربية.



