أنهى سنوات المرض.. "تخصصي الطائف" ينقذ مريضة من مضاعفات "التصلب الحدبي"

وكشفت المعلومات أن المريضة شعرت فجأة بإعياء وآلام بالبطن ثم تدهورت حالتها في وقت قياسي، وأن التاريخ المرضي السابق كشف بأن المريضة قد شخصت منذ سنوات عديدة بمرض التصلب الحدبي ولديها أورام في الكليتين وحصلت على أدوية مختلفة ونصحت قبل (10) سنوات باستئصال الكليتين تخوفاً من النزيف المفاجئ، ولكنها لم تتابع بعدها.