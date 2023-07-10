"الحنتوشي" يحذر: عقوبات رادعة تنتظر مخالف الذوق العام وموثقه

وزاد أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، والمُتابع للأماكن العامة يرى عددًا من المخالفات مع غياب الرقيب، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة منعت تلك التصرفات فمنها غرامات.