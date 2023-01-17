قرب بعضهما على الطريق.. لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة في بيشة

حيث بيّن المواطن الذي التقط الصورة بطريق العلاية بيشة قبل الاستاذ الرياضي، حيث حددت إحدى اللوحات السرعة 90 كلم في الساعة وهناك رصد آلي لها عبر نظام " ساهر"، بينما الأخرى تحدد السرعة بـ100 كلم للسيارات الصغيرة، والسيارات الكبيرة 50 كلم، واستغرب المواطن وجود اللافتتين بجوار البعض دون تعديل إحداهما ما قد يجعل بعض السائقين في حيرة من أمره عن تحديد السرعة في هذا الطريق.