"صفقات الملقا" تكشف عن توجه السوق العقاري في الأيام القادمة

وأشار "الحارثي" إلى أنه من المتوقع أن تصدر فواتير هذه المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك، حيث عززت جميعها تأكيد واقعية أن السوق بدأ العودة التدريجية نحو سعر طبيعي يوازن بين العرض والطلب.