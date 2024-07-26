"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم وبحرة، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على القنفذة والليث، ورياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.