"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية والباحة ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم وبحرة، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على القنفذة والليث، ورياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد رياحًا شديدة على شرورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على البرك والقحمة، ورياحًا شديدة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من صباح السبت.
كما تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر. وتشهد موجة حارة على الأفلاج والسليل والحريق والخرج والدلم والمزاحمة وحوطة بني تميم. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 10 من مساء السبت.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.