تعليق التدريب الحضوري في منشآت "التدريب التقني" بمكة والجموم والطائف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في مكة المكرّمة، تعليق التدريب الحضوري للفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 25 /04/ 1446هـ في محافظات مكة المكرّمة، الجموم، والطائف، وذلك بناءً على ما ورد من "الأرصاد" ومتابعتها للحالة الجوية.