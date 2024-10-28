تعليق التدريب الحضوري في منشآت "التدريب التقني" بمكة والجموم والطائف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في مكة المكرّمة، تعليق التدريب الحضوري للفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 25 /04/ 1446هـ في محافظات مكة المكرّمة، الجموم، والطائف، وذلك بناءً على ما ورد من "الأرصاد" ومتابعتها للحالة الجوية.
وأوضحت "الإدارة"، أن التدريب سيتم تحويله إلى التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية، في إطار حرصها على سلامة المتدربين والكادر التدريبي من أيّ تأثيراتٍ محتملة للظروف الجوية.
ودعت الإدارة، جميع المتدربين، إلى متابعة التدريب الإلكتروني وفق الجداول المحدّدة، والالتزام بالتوجيهات لضمان سير العملية التدريبية بفاعلية ودون انقطاع.