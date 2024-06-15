باستخدام بالون علاجي.. إنقاذ حاج كويتي من جلطة قلبية حادة في مكة

وقال تجمّع مكة المكرمة الصحي: معاناة الحاج بدأت عندما اشتكى من ألم شديد في منطقة الصدر، وتم الاتصال بالخط الساخن لقسطرة القلب بالمدينة الطبية، وفور تلقي البلاغ، تم نقل المريض بالإسعاف وتفعيل البروتوكول العلاجي دون تأخير.