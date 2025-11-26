مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "ستيني" مع اعتلال يسبب تآكل العظم بعملية استبدال مفصل ركبة نوعية

وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى أن هناك ضرورة لإجراء عملية لاستبدال المفصل، بآخر صناعي يتوافق مع معطيات التشخيص الطبي للحالة، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أجريت له عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة بآخر صناعي يناسب الحالة، بالاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية، وتكللت العملية التي استمرت لمدة "90" دقيقة، ولله الحمد بالنجاح، وتمكن المراجع من المشي على قدميه بعد "5" ساعات من العملية، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة بعد "7" أيام.