مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "ستيني" مع اعتلال يسبب تآكل العظم بعملية استبدال مفصل ركبة نوعية

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم من إجراء عملية نوعية وناجحة، لاستبدال مفصل الركبة اليمنى بتقنية حديثة تخفف الآلام وتسرع التشافي، وأنهت العملية معاناة مراجع يبلغ من العمر "67" عاماً، ويعاني من اعتلال شاركوت Charcot neuroarthropathy of the knee، الذي يؤدي إلى تآكل المفصل تدريجيًا.
وقال د.عبدالله الشهراني استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الصناعية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجع جاء إلى المستشفى وهو يشكو من أعراض كالآلام والتورم وتغير شكل الركبة، بالإضافة إلى صعوبة الحركة، وأجريت له سلسلة من الفحوصات الدقيقة، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية، وبينت النتائج وجود تآكل في عظمتى المفصل، وخلل في حركة عظمة رأس الركبة مع الخشونة والاحتكاك الحاد، وكذلك ارتخاء شديد في أربطة الركبة الجانبية، وتلف غضاريف المفصل.
وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى أن هناك ضرورة لإجراء عملية لاستبدال المفصل، بآخر صناعي يتوافق مع معطيات التشخيص الطبي للحالة، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أجريت له عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة بآخر صناعي يناسب الحالة، بالاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية، وتكللت العملية التي استمرت لمدة "90" دقيقة، ولله الحمد بالنجاح، وتمكن المراجع من المشي على قدميه بعد "5" ساعات من العملية، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة بعد "7" أيام.
وأوضح د. الشهراني أن اعتلال شاركوت هو نوع من التنكّس المفصلي العصبي يسببه أمراض كالسكري أو إصابات الحبل الشوكي، ويؤدي إلى تآكل المفصل تدريجيًا دون الشعور بالألم، وهو نادراً ما يصيب الركبة.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تقدّم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفّر بها أحدث الأجهزة الطبية، الأمر الذي أهّلها للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي أبرزها اعتماد JCI، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية، واعتماد SRC، علاوة على شهادة التميز في جراحة استبدال المفاصل من نفس المؤسسة الأمريكية.