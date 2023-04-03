"الشؤون الإسلامية" تسلم هدية خادم الحرمين من التمور لعدد من الدول

ووزعت الوزارة، وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى "ميد بارك" بالعاصمة التايلندية بانكوك، من الطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.