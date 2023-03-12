على امتداد 12 كيلومتراً.. "مسيرة العلم" تعلن اختتام مهرجان "سفاري بقيق"

أسدل الستار مساء أمس السبت على مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء الخامس، بمسيرة الاحتفاء بيوم العلم، قدمها هجانة وفرسان يحملون الأعلام السعودية، ويرددون الأناشيد والأهازيج الوطنية على امتداد 12 كيلومتراً.
وبدأت المسيرة من جوف بني هاجر بمحافظة بقيق، حتى وصلت إلى موقع مهرجان سفاري بقيق، بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين وزوار المهرجان، وتم إكمال المسيرة داخل المهرجان من خلال حلقة دائرة، تفاعل معها الجمهور كثيرًا.
وتبنى المسيرة- التي بدأت من نادي الهجن من جوف بني هاجر- رئيس نادي الهجن الشيخ حمد بن ناصر، مع الشركة المنظمة للمهرجان، وصولًا إلى موقع مهرجان بقيق، على مسافة 12 كيلومترًا.
وأشرف محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب بنفسه على فعاليات "سفاري بقيق" الخامس، طوال أيامه العشرة، والتي أقيمت تزامناُ مع إجازة الربيع، حيث سجل حضوراً كبيراً جاوز 30 ألف زائر من المملكة ودول الخليج.
وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.
ويحظى السوق الشعبي بتنوع غذائي ومنتجات تراثية وأنشطة مختلفة تعمل عليها الأسر المنتجة، وتنفذها الجهات المهنية المختصة.
كما اشتمل "سفاري بقيق" الخامس، على عروض استعراضية يومية للهجَّانة مثيرة، ومسابقات حماسية للفرسان على الخيل العربية الأصيلة، وعددًا من المنافسات التقليدية الأخرى، إضافةً إلى الفنون الشعبية بشكل أساسي في كل أيام المهرجان، أمتعت الجمهور .
وتنوعت الفعاليات التي تصاحب المهرجان بين فلكلورات شعبية تحكي قصص الأجداد والموروث الشعبي وعدد من المواقع المتعلقة بالحرف اليدوية والألعاب الشعبية، كذلك مسيرات لعروض الإِبِل والخيل، وأركان خاصة بالمنتجات الشعبية للأسر المنتجة، وموقع مخصص لفرق العود والربابة، ومواقع بيع داخلية في محيط المهرجان.