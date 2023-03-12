على امتداد 12 كيلومتراً.. "مسيرة العلم" تعلن اختتام مهرجان "سفاري بقيق"

وبدأت المسيرة من جوف بني هاجر بمحافظة بقيق، حتى وصلت إلى موقع مهرجان سفاري بقيق، بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين وزوار المهرجان، وتم إكمال المسيرة داخل المهرجان من خلال حلقة دائرة، تفاعل معها الجمهور كثيرًا.