مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل أحدث مركز طبي في "حي النرجس" بشمال الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن تشغيلها لأحدث مركز طبي رقمي بحي النرجس شمال مدينة الرياض . وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز "25,820" متر مربع، يقدم من خلالها خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة، وقد تم تجهيزه لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لخدمة المراجعين والمرضى ، وذلك من خلال طاقم طبي متكامل وعيادات طبية في مختلف التخصصات، ويضم العديد من الأقسام ، التي من أبرزها العمود الفقري والقلب والجهاز الهضمي، إضافة إلى المسالك البولية والأسنان والنساء والولادة والأطفال، وأيضاً المخ والأعصاب والغدد الصماء والعيون ، علاوة على الجراحة العامة وجراحة التجميل والجلدية والعلاج الطبيعي والصيدلية والأشعة والمختبر، كما يحتوي على وحدة للمناظير التشخيصية، وقسم للأشعة بأنواعها، ومختبر مُجهّز بأحدث الأجهزة، ويقدم خدمات طب الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويعتبر المركز إضافة نوعية للخدمات الصحية بالحي نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها، كتنوع وكثرة التخصصات الطبية، والقدرات التشخيصية العالية التي تعطي نتائج فائقة الدقة بسرعة عالية، تقلل أوقات الإنتظار للمرضى والمراجعين، فضلاً عن أنه يحظى بدعم كافة مستشفيات المجموعة بالرياض.
كما أن المركز مجهز بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية، وعلى سبيل المثال تم تزويد قسم الأشعة بجهاز ماموجرام-D3 IMENSIONS، وهو أول جهاز من نوعه ، وجهاز أشعة مهبلية D3 حديث، فضلاً عن أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية المتقدمة، وقسم طوارئ يحظى بكافة التجهيزات التي تمكنه من تقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير لكافة الحالات الطارئة، وعلى مدار الساعة، على أيدي استشاريين متخصصين في طب الطوارئ.
كذلك تم تجهيز قسم الأسنان بجهاز السيرك الذي يعد الأحدث لعمل التصاميم والتركيبات خلال جلسة واحدة بتقنية "CAD/CAM"، وكراسي أسنان "U6000" بها أشعة مدمجة وكاميرا، بالإضافة إلى أن خزانة العيادة "SIGN F" مصممة خصيصاً من شركة ساراتوغا الإيطالية.
أيضاً يضم المركز قسم العلاج الطبيعي وهو مجهز بكافة الأجهزة التي تمكنه من خدمة كافة الحالات، سواء كانت حالات ما بعد العمليات الجراحية أوالإصابات الحديثة أوالمزمنة، بذات المستوى المقدم بالمستشفيات.كما تتوفر بالمركز خدمة النقل الإسعافي على مدار اليوم، وفريق الاستجابة السريعة على أهبة الإستعداد بشكل دائم، وغرف إجراءات تساعد في تسريع مسار المرضى، بالإضافة إلى صيدلية رئيسية بها كافة المنتجات الدوائية وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .