مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل أحدث مركز طبي في "حي النرجس" بشمال الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن تشغيلها لأحدث مركز طبي رقمي بحي النرجس شمال مدينة الرياض . وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز "25,820" متر مربع، يقدم من خلالها خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة، وقد تم تجهيزه لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لخدمة المراجعين والمرضى ، وذلك من خلال طاقم طبي متكامل وعيادات طبية في مختلف التخصصات، ويضم العديد من الأقسام ، التي من أبرزها العمود الفقري والقلب والجهاز الهضمي، إضافة إلى المسالك البولية والأسنان والنساء والولادة والأطفال، وأيضاً المخ والأعصاب والغدد الصماء والعيون ، علاوة على الجراحة العامة وجراحة التجميل والجلدية والعلاج الطبيعي والصيدلية والأشعة والمختبر، كما يحتوي على وحدة للمناظير التشخيصية، وقسم للأشعة بأنواعها، ومختبر مُجهّز بأحدث الأجهزة، ويقدم خدمات طب الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.