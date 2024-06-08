لا تحرموا أنفسكم.. "العنزي": أجور عظيمة تحملها "عشر ذي الحجة" صيام وصدقة وتهليل وتكبير

وأضاف: كم في البيوت، أو كم في المستشفيات من مرضى؛ فما أجمل أن نتصدّق بنية شفائهم وعنهم؛ فالصدقة فيها شفاء، أو ممن فارقوا هذه الحياة من الآباء أو الأمهات وهم بأمسّ الحاجة إلى الصدقات، يعني انقطع عملهم وأنتم أملهم، ما الذي يضرك بالصدقة بما يقدرك الله عن أن تنفق عن هؤلاء الذين انقطع عملهم وأنت أملهم؟.