مشاركة 30 دولة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22

تشهد فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، في نسخته الـ22، والذي سينطلق في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، مشاركة 30 دولة، منها 12 دولة أجنبية، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة المملكة في مجالي العمل الإذاعي والتلفزيوني.