مشاركة 30 دولة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22

تشهد فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، في نسخته الـ22، والذي سينطلق في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، مشاركة 30 دولة، منها 12 دولة أجنبية، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة المملكة في مجالي العمل الإذاعي والتلفزيوني.
وقال المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان محسن الغمام: مشاركة هذه الدول من خلال المعرض المصاحب للمهرجان تأتي لما يمثله المهرجان من ثقل وأهمية كبيرة من عدة جوانب؛ كالحضور اللافت من صناع القرار في هذا المجال، والمؤسسات الإعلامية، ما يمكِّنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات.
وأشار المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان إلى أن الدورة 22 من مسيرة المهرجان تشكل منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى إعلاميي المستقبل من خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة، وورش وندوات متخصصة في المجال.