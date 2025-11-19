طقس اليوم .. الأرصاد:رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على شرق الرياض ونجران وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق والمنطقة الشرقية.