"طموحنا عنان السماء".. مشاهد من طائرة "هوك تي 165" المصنوعة بالكامل بأيادٍ سعودية

تجسيدًا لقول سمو ولي العهد: "طموحنا عنان السماء"، رصدت لقطات فيديو مشاهد من طائرة "هوك تي 165" التي صُنِعت بالكامل بأيادٍ سعودية.
ورعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قبل أيام حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيادٍ وطنية بشكل كامل، وبمشاركة 25 شركة محلية صنَّعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.
وشاهد وزير الدفاع عرضًا مرئيًا عن برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، ومساهمته في تجميع اثنتين وعشرين طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" في مرافق البرنامج لتطوير وعمرة الطائرات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سيحول 10 منها إلى فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، كما تضمّن العرض المرئي مسيرة فريق الصقور السعودية وإنجازاته بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق ومرور 25 عامًا على تأسيسه.
بعد ذلك كُشف عن آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيادٍ وطنية بشكل كامل، وتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور السعودية.