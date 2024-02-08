"طموحنا عنان السماء".. مشاهد من طائرة "هوك تي 165" المصنوعة بالكامل بأيادٍ سعودية

وشاهد وزير الدفاع عرضًا مرئيًا عن برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، ومساهمته في تجميع اثنتين وعشرين طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" في مرافق البرنامج لتطوير وعمرة الطائرات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سيحول 10 منها إلى فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، كما تضمّن العرض المرئي مسيرة فريق الصقور السعودية وإنجازاته بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق ومرور 25 عامًا على تأسيسه.