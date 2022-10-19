وزير الطاقة للشباب والشابات الطموحين: ابحثوا عن عمل تحبون الاستيقاظ له صباحًا

ودعا الوزير إلى النظر والاستفادة من تجارب آبائنا وأمهاتنا الذين عاشوا ظروفًا صعبة في شظف العيش، وكانوا يمتلكون طاقات كبيرة، ويعملون ليلاً ونهارًا.. لافتًا إلى أن مِن أمهاتنا مَن كانت تعمل الليل والنهار، ترعى وتزرع وتحرث.. متسائلاً: أين هذه من قيمنا؟ نسيناها في فترة الثلاثين سنة الماضية. مضيفًا: يجب الآن أن نسترجعها، ولكن بطاقات شابات وشباب متعلمين.