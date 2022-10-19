وزير الطاقة للشباب والشابات الطموحين: ابحثوا عن عمل تحبون الاستيقاظ له صباحًا
وجَّه وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، نصيحة للشباب والشابات الطموحين، بالعمل فيما يحبونه، ويحقق لهم الإبداع والتطوير المستمر.. داعيًا في هذا الصدد للاستفادة من تجارب أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا الذين تغلبوا على صعوبات الحياة وشظف العيش بما كانوا يملكونه من طاقات كبيرة وعمل دؤوب ليلاً ونهارًا.
وتفصيلاً، عبَّر وزير الطاقة خلال حوار ضمن فعالية "وطن يصنع"، التي سلط فيها الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد أمس، عن فخره بالعاملين الشباب في الوزارة، الذين يقل معدل أعمارهم عن 35 عامًا، وقال: "لذلك أنا لا أعتقد أنني مجرد وزير طاقة، فأنا وزير أعمل في بيئة كلها طاقة".
ودعا الوزير إلى النظر والاستفادة من تجارب آبائنا وأمهاتنا الذين عاشوا ظروفًا صعبة في شظف العيش، وكانوا يمتلكون طاقات كبيرة، ويعملون ليلاً ونهارًا.. لافتًا إلى أن مِن أمهاتنا مَن كانت تعمل الليل والنهار، ترعى وتزرع وتحرث.. متسائلاً: أين هذه من قيمنا؟ نسيناها في فترة الثلاثين سنة الماضية. مضيفًا: يجب الآن أن نسترجعها، ولكن بطاقات شابات وشباب متعلمين.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن أهم ما يحتاج إليه الشاب والشابة الطموحان أمران: أولاً: العمل في مكان يحبونه؛ فلا تعمل في مكان إذا استيقظت صباحًا لا يكون لديك الحماس والدافعية والرغبة للذهاب إليه.
ثانيًا: الاستمرارية والاجتهاد في عملية تطوير الذات؛ فهي مرتبطة بالإنسان طيلة حياته، وبدون ذلك لن يكون للشباب والشابات الطموحين مجالٌ للتنافس.. مؤكدًا أن عملية التطوير المستدام أمرٌ مهم "ابحث عن مكان يوفر لك فرصة تطوير مستدام".
وشدد الوزير على أن توفير الطاقة من أهم المحفزات لبناء صناعات واعدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون جميع القطاعات ووزاراتها فيما بينها للنجاح في تطوير الصناعات المحلية.
وبما أننا دولة تقود العالم في الطاقة فهل لدينا فرصة مشابهة في الصناعة لقيادة العالم؟ أجاب وزير الطاقة: كان، وما زال، وسوف يبقى.. ولقد أضعنا 40 سنة، كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتًا آخر بهذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة.
ولفت وزير الطاقة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والتوليد إلى أنه ستُنفَّذ مشاريع في قطاع "توليد الكهرباء" والنقل والتوزيع، قد تصل إلى تريليون ريال.