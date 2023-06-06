آخر تحديثات انهيار "سد كاخوفكا".. ارتفاع المياه لـ10 أمتار والسلطات تعلن الطوارئ

أعلنت السلطات الموالية لروسيا، حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه بمحيط سد كاخوفكا، بعد الانفجار الذي تَعَرض له؛ فيما قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المُعَيّن من موسكو: ارتفعت المياه في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترًا، بعد التفجير الذي دمّر جزئيًّا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.