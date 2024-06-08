بضيافة خادم الحرمين.. "رسالة جوال" ترسم خريطة الحج لمحمد شيخ الدين

عندما تأتي بشائر الخير على هيئة رسالة جوال يطرب لها القلب ويسعد، وهو حال الحاج محمد حسن شيخ الدين مدير جمعية الحكمة الخيرية بدولة سريلانكا الذي هلل وكبر عندما ورد إلى جواله رسالة نصية مفادها ( تم اختيارك لرحلة الحج).
مشاعر مفعمة بالفرح عاشها الحاج محمد الذي أكرمه الله بزيارة أراضيه الطاهرة وأداء نسك الحج بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-.
وقد أكد الحاج محمد حسن شيخ الدين مدير جمعية الحكمة الخيرية بدولة سريلانكا أن المسلمين في دولة سريلانكا يتابعون بكل فخر جميع ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم سائر الخدمات لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة ويعدونها الأخ الأكبر للمسلمين جميعًا.
وقال الحاج "شيخ الدين" إنه تلقّي خبر انضمامه إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسعادة بالغة وأنه كان يتابع أخبار المملكة عبر منصة X حين أعلن خادم الحرمين الشريفين استضافة أكثر من 2,322 حاجٍّا. حينها لهجت بالدعاء بأن يكرمني الله بالحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وما إن مرت ساعة حتى وصلتني رسالة نصية عبر الجوال بالموافقة على الاستضافة، فحمدت الله ولهج لساني بالتهليل والتكبير من شدة الفرح بعد أن كتب الله لي الذهاب إلى مكة المكرمة، مهبط الوحي، لأداء مناسك الحج.
من جانب آخر، ثمّن شيخ الدين جميع الخدمات والتسهيلات التي لمسها منذ قدومه إلى أراضي المملكة العربية السعودية، من تيسير وتسهيل الإجراءات بداية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصوله إلى مقر الاستضافة بمكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعد امتدادًا للمكارم السخية لمقام خادم الحرمين الشريفين تجاه ضيوف بيت الله الحرام وجميع المسلمين في أصقاع العالم.
وجاء ذلك خلال لقاء الحاج "شيخ الدين" حين وصوله إلى مقر إقامته بمكة المكرمة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1445هـ أكثر من 2,322 حاجًّا وحاجة، يمثلون 88 دولة من مختلف دول العالم.