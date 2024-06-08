بضيافة خادم الحرمين.. "رسالة جوال" ترسم خريطة الحج لمحمد شيخ الدين

وقال الحاج "شيخ الدين" إنه تلقّي خبر انضمامه إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسعادة بالغة وأنه كان يتابع أخبار المملكة عبر منصة X حين أعلن خادم الحرمين الشريفين استضافة أكثر من 2,322 حاجٍّا. حينها لهجت بالدعاء بأن يكرمني الله بالحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وما إن مرت ساعة حتى وصلتني رسالة نصية عبر الجوال بالموافقة على الاستضافة، فحمدت الله ولهج لساني بالتهليل والتكبير من شدة الفرح بعد أن كتب الله لي الذهاب إلى مكة المكرمة، مهبط الوحي، لأداء مناسك الحج.