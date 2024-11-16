الذكاء الاصطناعي بشركات قطاع الأعمال.. "ثابت": 3 تحديات أخلاقية و5 نصائح لمواجهتها.. و"حماية البيانات الشخصية والحساسة" هو الأهم

وفي مقالها "كيف نواجه التحديات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟" بصحيفة "مكة"، تقول "ثابت": إذا علمت أن مجال المبيعات وخدمة العملاء يُتوقع أن تتم إدارة 85% من تفاعلاته دون تدخل بشري بحلول 2025، بفضل الذكاء الاصطناعي؛ فهذا يعكس تسارع التأثير العميق لهذه التكنولوجيا على بيئة الأعمال؛ حيث لم يعد بإمكاننا تجاهل أن العديد من الشركات -إن لم تكن جميعها- تعتمد اليوم بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في عملياتها ومهامها اليومية بمختلف المجالات.. ووفقًا لتقرير نشرته "فوربس" هذا العام؛ من المتوقع أن تصل قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي إلى 407 مليارات دولار بحلول 2027، بعد أن كانت 86.9 مليار دولار في 2022".